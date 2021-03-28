2021/03/28 | 14:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يوافق على تأليف لجنة لتطوير مدينة أور » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 14:41

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