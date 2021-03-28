اجتماع حاسم بين وفد الاقليم والرئات الثلاث لاقرار الموازنة

2021/03/28 | 14:52 - المصدر: NRT عربية

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الرئاسات الثلاثة تجتمع مع وفد حكومة اقليم كوردستان للاتفاق على مشروع الموازنة، وحل الاشكاليات بين الطرفين.

وقال مصدر لـ NRT عربية، (28 آذار 2021)، ان " وفد حكومة الاقليم دخل في اجتماع مع الرئاسات الثلاثة والقوى السياسية العراقية خارج مبنى مجلس النواب لحل الخلافات على مشروع الموازنة".

قرر مجلس النواب، الاحد، عقد جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية في الساعة السابعة مساء.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (28 آذار 2021)، ان "نقاشات الكتل والقوى السياسية مستمرة مع الحكومة ووزاراتها المعنية، حول مشروع قانون الموازنة".

واضاف البيان، ان "رئاسة المجلس قررت ان تكون جلسة التصويت على القانون، اليوم الاحد، الموافق ٢٨ اذار ٢٠٢١ ، الساعة السابعة مساء".

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