2021/03/28 | 14:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 20 دقیقة

875 مشاهدة

تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الاحد، من القاء القبض على احد المطلوبين في محافظة كركوك وفق احكام المادة (٤ ارهاب ) لانتمائه لتنظيم "داعش ".

وجاء في بيان لوكالة الاستخبارات تلقى NRT عربية، نسخة منه (28 اذار2021) ان "ومن خلال التحقيقات الاولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الاجرامية، فضلا عن نيتهم استهداف قضاة محكمة تحقيق كركوك اثناء خروجهم بعد انتهاء الدوام الرسمي ".

واضاف البيان ان المتهم "صدقت اقواله قضائيا بالاعتراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط عملية كبيرة في كركوك والكشف عنه الجهة المتورطة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط عملية كبيرة في كركوك والكشف عنه الجهة المتورطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).