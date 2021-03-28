رسول: ضبط أكثر من 2500 صندوق أدوية وحليب أطفال منتهية الصلاحية شرقي بغداد

2021/03/28 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ضبط مخزن يحتوي على أكثر من ألفين وخمس مئة كارتون لأدوية وحليب اطفال منتهية الصلاحية شرقي بغداد.

وذكر اللواء رسول في بيان انه بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية ومفرزة من شرطة مكافحة الجريمة الاقتصادية من ضبط مخزن يحتوي على ألفين وخمس مئة وتسعة صناديق تحوي أدوية وحليب اطفال منتهية الصلاحية في منطقة حي الرئاسة شرقي بغداد وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بناءاً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية ومفرزة من شرطة مكافحة الجريمة الاقتصادية من ضبط مخزن يحتوي على ” 2509 ” كارتون لأدوية وحليب اطفال منتهية الصلاحية في منطقة ” حي الرئاسة” شرقي #بغداد.



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— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 28, 2021

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