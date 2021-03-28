خسائر تعطل حركة الملاحة في قناة السويس

2021/03/28 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وكالة بلومبرغ نقلا عن شركة أليانز الألمانية العملاقة للتأمين، قالت إن الخسائر الناجمة عن تعطل حركة الملاحة في قناة السويس، ُقدَّر بما يتراوح بين ستة الى عشرة مليارات دولار أسبوعياً للتجارة العالمية.

وتتوقع الشركة أن يسفر توقف المرور بالمجرى الملاحي للقناة، عن تأخير تسليم المنتجات اليومية للمستهلكين في العالم مبينة ان تجار التجزئة، في أوروبا والولايات المتحدة، ممّن لديهم بضائع عالقة في سفينة الحاويات بقناة السويس، اشتكوا من أن استمرار الأزمة يدفع نحو تعطيل عمليات التوريد العالمية وزيادة تكلفة الشحن.

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