السجن 15 عاماً بحق ابن شقيق برلماني بتهمة تهريب النفط

2021/03/28 | 14:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مصدر أمني في ذي قار، اليوم الأحد، عن صدور حكم قضائي بالسجن 15 عاماً بحق ابن شقيق برلماني عن المحافظة مع غرامة مالية تقدر بـ 100 مليون دينار.وقال المصدر، إن “محكمة الجنايات حكمت، الاسبوع الماضي، بالسجن على شقيق أبن نائب عن محافظة ذي قار 15 عاما مع غرامة مالية تقدر بـ100 مليون […]

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