لولا الخوف «لزغردت النهضاويات» - امال قرامي

2021/03/28 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_قرامي يستغربون تجاهل ما جاء في الدستور من مواد تنصّ على المساواة والتناصف، وتحقّق الإجماع بين أهل اليمين وأهل اليسار على منع النساء من تولّي مناصب قيادية، وكأنّها المرّة الأولى التي تحدث فيها المناصرة والتحالف بين «الأخوة الأعداء».



فكلّما كان الرهان سلطوّيا وذا وشائج بفكرة القيادة والزعامة وحماية الامتيازات الذكورية والمصالح الحزبية بلغ الصراع ذروته وأطلّت الأيديولوجيا الذكورية من مكمنها وضحّى ا ......





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