دين العضّ بالنواجذ - أحمد صبحى منصور

2021/03/28 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور أولا : 1 ـ في قرية مصرية ظهر شاب مثقف ينتقد الأحاديث ويتندر عليها ، أصبح له أنصار .



حلّ إمام جديد لمسجد القرية فأصبح ضحية لهم ، أخذ الشاب يسأله في الأحاديث أسئلة مُحرجة لم يستطع الرد عليها ، واصبح إمام المسجد مثار سخرية أرغمته على أن يقدم شكوى في هذا الشاب الى الأزهر منتهزا فرصة النفوذ الذى أصبح للأزهر مؤخرا .



كان إمام المسجد يريد سجن الشاب ومن معه.



لم يكن امام المسجد ــ الوافد حديثا للقرية ......





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