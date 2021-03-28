2021/03/28 | 15:02 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الأحد 28 مارس 2021 | 02:52 مساءً

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اعفاء مدير شرطة الرفاعي من منصبه

اعلن مصدر مطلع، عن إعفاء مدير شرطة الرفاعي العميد شاكر هلال هويدي من منصبه بسبب الاحداث الامنية التي يشهدها القضاء منذ أيام.

وقال المصدر، انه "تم تكليف العقيد عصام ناجي طعمة الزاملي بديلا عنه ".

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