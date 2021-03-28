الرئاسات الثلاث تعقد اجتماعاً مع الوفد الكردي بحضور رؤساء الكتل السياسية

2021/03/28 | 15:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف مصدر نيابي، الأحد، أن الرئاسات الثلاث عقدت اجتماعاً مع الوفد الكردي بحضور رؤساء الكتل السياسية بشأن الموازنة.

وقال المصدر في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الرئاسات الثلاث عقدت اليوم اجتماعاً مع الوفد الكردي واللجنة المالية بحضور رؤساء الكتل السياسية خارج مبنى مجلس النواب".

وأضاف المصدر أن "الاجتماع يهدف إلى حلحلة المشاكل العالقة حول الموازنة".

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