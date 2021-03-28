الديوانية وديالى تعطلان الدوام غداً

2021/03/28 | 15:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت محافظتا الديوانية وديالى، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، بمناسبة الزيارة الشعبانية.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ الديوانية، زهير الشعلان، في بيان، أن الأخير أعلن “تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين”، فيما استثنى “الدوائر الخدمية والصحية والامنية والتربية”.وفي الأثناء، أفادت صحيفة الصباح الرسمية، بأن “محافظة ديالى قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم […]

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