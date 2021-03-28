ديالى تعطل الدوام الرسمي ليوم غد باستثناء الطلبة

2021/03/28 | 15:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلن محافظ ديالى، مثنى التميمي، اليوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين بمناسبة الزيارة الشعبانية.وقال المحافظ في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “تعطيل الدوام يشمل جميع دوائر المحافظة، […]

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