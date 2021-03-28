تعطيل الدوام الرسمي في محافظتين جديدتين بمناسبة النصف من شعبان

2021/03/28 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت حكومتا الديوانية وديالى، اليوم الأحد (28 آذار 2021)، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين في دوائر المحافظتين باستثناء الدوائر الخدمية والتربية لأداء الامتحانات.وأعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، في بيان أورده مكتبه الإعلامي، "تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين، باستثناء الدوائر الخدمية، والصحية، والأمنية، والتربية".

وقال مصدر محلي من محافظة ديالى، إن "الحكومة المحلية قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين بمناسبة ذكرى ولادة الامام المهدي، باستثناء الدوائر الخدمية والمدارس لأداء الامتحانات".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر محلي من محافظة ميسان، بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة يوم غد الاثنين باستثناء دوائر التربية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الدوام الرسمي في دوائر محافظة ميسان تم تعطيله باستثناء دوائر التربية، بمناسبة زيارة النصف من شعبان".

ويوم أمس، أعلنت إدارة محافظة كربلاء تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين، باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية بمناسبة الزيارة الشعبانية، وأعلنت محافظة واسط أيضاً تعطيل الدوام بالدوائر باستثناء المدارس والدوائر الخدمية.

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