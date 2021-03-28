2021/03/28 | 15:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن البرلمان أجَّل عقد جلسة التصويت على الموازنة إلى السابعة مساءً....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب العراقي يؤجل جلسة التصويت على الموازنة إلى السابعة مساءا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب العراقي يؤجل جلسة التصويت على الموازنة إلى السابعة مساءا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).