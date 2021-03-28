حكم بالسجن لمدير بلدية أسبق وإلزامه بدفع أكثر من6 مليارات عن قيمة الضرر

2021/03/28 | 15:13 - المصدر: قناة التغيير

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أصدرت محكمة جنايات واسط قراراً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحق مدير بلديَّة أسبق.

وقالت هيئة النزاهة ان الحكم الزم المدان بدفع قيمة الضرر البالغة ستة مليارات ومئتي مليون دينار مبينة ان المدان قام خلال مُدَّة تكليفه بمهام مدير بلديَّـة بإعطاء عدم جدوى اقتصاديَّة لقطعة أرضٍ داخل المحافظة تبلغ مساحتها أربعة وعشرين دونماً.

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