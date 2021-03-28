بلينكن: قوات الامن في ميانمار صنعت حماما من الدماء

2021/03/28 | 15:13 - المصدر: قناة التغيير

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وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ما يحدث في ميانمار بالأمر المرعب.

وقال بلينكن في تغريدة على حسابه بتويتر إن ما ارتكبته قوات الأمن ضد المدنيين يؤكد أن المجلس العسكري الحاكم في البلاد يمكن أن يضحي بحياة الكثيرين من أجل خدمة مصالح قلة من الناس وأن قوات الامن في ميانمار صنعت حماما من الدماء، داعيا سكان ميانمار إلى رفض نظام الحكم العسكري في البلاد.

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