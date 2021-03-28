الغزي: توجهات الحكومة هي إنهاء ملف النازحين بشكل تام

2021/03/28 | 15:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الاحد، ان توجهات الحكومة هي إنهاء ملف النازحين بشكل تام، فيما شدد على بذل المزيد من الجهد لإنهاء جميع الملفات المتأخرة.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي التقى برئيسَ وأعضاء اللجنة المركزية الثانية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية".

واكد الغزي أن "توجهات الحكومة العراقية ومن ضمن أولوياتها إنهاء ملف النازحين بشكل تام، وإعادة النازحين إلى مناطقهم"، لافتا الى ان "ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهد وتقديم الدعم إلى اللجنة الأولى، وإنهاء جميع الملفات المتأخرة".

وَوَجّه الأمين العام، "الدوائر ذات العلاقة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتوفير المستلزمات الإدارية والفنية كافّة إلى اللجنة، فضلاً عن تعزيزها بالملاكات الإدارية والأجهزة والمعدات التي تسهم في الإسراع بإنجاز الملفات".

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