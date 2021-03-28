قائمة المحافظات العراقية التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً

2021/03/28 | 15:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عطّلت ست محافظات عراقية، الأحد، الدوام الرسمي في دوائرها بمناسبة ولادة الإمام المهدي.

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وقالت محافظة ميسان في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 آذار 2021)، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين ٢٠٢١/٣/٢٩ بمناسبة ذكرى ولادة الامام المهدي المنتظر، ويستثنى من ذلك مديرية تربية ميسان لسير الامتحانات الخاصة بالطلبة".

إلى ذلك أعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.

وأشار في بيان، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين ويستثنى من ذلك الدوائر الخدمية والصحية والأمنية والتربية".

من جانبه أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي، باستثناء الدوائر الخدمية، وفقا لبيان مقتضب.

وأعلنت محافظة ديالى، هي الأخرى، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها يوم غد الاثنين.

وذكر بيان للمحافظة، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر باستثناء المدارس وديوان المحافظة والدوائر الخدمية.

كما وأعلنت محافظة النجف، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها.

وقالت المحافظة في بيان، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الغثنين، بمناسبة ولادة الإمام المهدي، ويستثنى من تعطيل الدوام الدوائر الأمنية والخدمية والتربية".

كما وعطّلت محافظة واسط هي الأخرى، الدوام الرسمي في دوائرها باستثناء الدوائر الأمنية والتربية.

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