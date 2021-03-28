العراق.. تحقيق في ملابسات مقتل فتاة بثلاث رصاصات في الرأس

2021/03/28 | 15:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر في شرطة محافظة ذي قار العراقية، الأحد، إن القوات الأمنية في المحافظة تحقق في حادثة "انتحار" مزعوم لفتاة في أحد الأقضية القريبة من مدينة الناصرية، بعد شكوك أدت إلى اعتقال والدها الذي تجاوز عمره التسعين عاما.

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