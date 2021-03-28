قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني: لدينا تقارب مع الصدريين وهناك تفاهمات مع الحكمة

2021/03/28 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني جعفر ايمينكي عن وجود تقارب بين الحزب والتيار الصدري.

وقال ايمينكي ان لدى حزبه تفاهمات مع معظم الأطراف والكتل المشاركة بالعملية السياسية على مستوى العراق لكنه يتقارب أكثر مع التيار الصدري بسبب ما يمتلكه كل من الجانبين من استقرار تنظيمي ومرجعية في اتخاذ القرارات مشيرا في الوقت ذاته الى وجود تفاهمات جيدة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وتيار الحكمة فضلا عن معظم الأطراف السنية.

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