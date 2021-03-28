2021/03/28 | 15:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 11 دقیقة

2550 مشاهدة

وجه ممثل المرجعية الدينية العليا عبد المهدي الكربلائي، بتوفير العلاج اللازم لفتاة من محافظة ديالى، تلبية لنداء استغاثة بالمرجعية الدينية لتدهور حالتها الصحية.

وقال معاون رئيس قسم ذوي الشهداء والجرحى في العتبة الحسينية أحمد رضا الخفاجي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (28 آذار 2021)، إنه "بناء على التوجيه المباشر من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، استقبلت مستشفى الإمام زين العابدين التخصصي المريضة فاطمة محمد البالغة من العمر 23 عاما من سكنة أهالي بعقوبة، بعد مناشدتها المرجعية الدينية العليا، فيما أوعز الشيخ الكربلائي بإجراء كافة الفحوصات الطبية ومن ثم إجراء العمليات الجراحية لها على نفقة العتبة الحسينية".

وأوضح، "تم تشكيل فريق طبي متخصص للوقوف على حالتها الحرجة، وسيتم اتخاذ القرار المناسب من قبل الكوادر الطبية المشرفة عليها بعد الانتهاء من النتائج والتحاليل الخاصة بالمريضة فاطمة محمد لإجراء العملية الجراحية لها مجانا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل المرجع السيستاني يصدر توجيها عاجلا حول فتاة ​'تنازع الموت') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل المرجع السيستاني يصدر توجيها عاجلا حول فتاة ​'تنازع الموت') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).