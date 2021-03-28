حمّى اللقاح أم حمّى الوباء

2021/03/28 | 15:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

من لقاح معهد جماليا الروسي (سبوتنيك في)

ولقاح (استرازينيكا) الذي طوره المختبر

البريطاني أسترازينيكا وجامعة

أوكسفورد، مرورا باللقاح الأميركي

الألماني (فايزر بيونتك) واللقاحات

الأميركي

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