بوتين: لم تظهر أية أعراض جانبية خطيرة للقاحات الروسية ضد كورونا

2021/03/28 | 15:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أنه لم تظهر أية أعراض جانبية خطيرة للقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا المستجد، وحتى الآن كل شيء على ما يرام.وقال بوتين في مقابلة على قناة “روسيا 1”: “برأي فيما يتعلق بلقاحاتنا، لا يوجد أي موانع لها.أنا أعرف بالتأكيد أن أشخاص ذات أمراض مزمنة خطيرة يتلقون […]

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