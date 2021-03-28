حقوق الانسان: تجارة المخدرات وتعاطيها سيكون التحدي الأكبر خلال السنوات المقبلة

2021/03/28 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مفوضية حقوق الإنسان إن ملف تجارة المخدرات وتعاطيها سيكون التحدي الرئيس والأكبر الذي ستواجهه البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة.

وحذر عضو المفوضية علي البياتي من ضعف الرقابة والزيادة المطردة في أعداد المتعاطين للمخدرات مشيرا الى ان مشاكل أمنية واجتماعية واقتصادية خطيرة ستنجم عن تفشّيها وانتشارها المتسارع في عموم محافظات البلاد.

وانتقد البياتي تعامل السلطات العراقية كونه لا يزال يتعامل مع ملف المخدرات من وجهة نظر أمنية بحتة في حين تكاد تكون الجهود الأخرى معدومة على حد وصفه.

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