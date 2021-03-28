مستشار الكاظمي: العراق لن يلجأَ للاقتراض إذا بلغ سعر النفط 70 دولاراً

2021/03/28 | 15:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدَّد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، على ضرورة توفير صندوق استقرار الموازنة العامة لعام 2021، فيما أشار إلى...

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