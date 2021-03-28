الحشد الشعبي: وضع خطط أمنية محكمة لإنجاح الزيارة الشعبانية

2021/03/28 | 15:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني، اليوم الأحد، عن وضع خطط أمنية محكمة لإنجاح الزيارة الشعبانية، فيما اشار الى وجود تنس...

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