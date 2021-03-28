2021/03/28 | 15:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الاحد، عن اعتبار يوم غد الاثنين عطلة محلية بمناسبة حلول النصف من شعبان.وقال المحافظ في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “يوم غدا الاثنين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف تعطل الدوام الرسمي ليوم غد بأستثناء المدارس المركز الخبري الوطني.

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