 جرحى في تظاهرات ببنغلادش احتجاجا على زيارة رئيس وزراء الهند

2021/03/28 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 10 أشخاص بجروح، الأحد، في بنغلادش خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين على ما أفادت صحيفة محلية، في اليوم الثالث من الاحتجاجات ضد زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

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