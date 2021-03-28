2021/03/28 | 16:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا في العراق.. الاصابات تراوح عند الـ5000 حالة وتلقيح نحو 20 ألف مواطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/28 | 16:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا في العراق.. الاصابات تراوح عند الـ5000 حالة وتلقيح نحو 20 ألف مواطن) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا في العراق.. الاصابات تراوح عند الـ5000 حالة وتلقيح نحو 20 ألف مواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).