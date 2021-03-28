المخاوف “تتحقق” وأسعار الدجاج تقفز لـ3 أضعاف.. سبب “مجهول” وآخر “عالمي” سيحدث أزمة عامة

2021/03/28 | 16:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يبدو أن المخاوف المبكرة من ارتفاع اسعار الدجاج إلى مستويات “جنونية” بدأ بالتحقق بالفعل، حيث سجلت محافظات مختلفة من العراق ارتفاع اسعار الدجاج إلى اكثر من الضعف، ولاسباب مختلفة.

ونشرت منصة “يس عراق” تقريرًا في وقت سابق، تحدث عن بدء بوادر لارتفاع اسعار الدجاج في البلاد، خصوصا عقب ارتفاعها في عدد من البلدان ولسبب عالمي يتعلق بارتفاع اسعار الاعلاف والذي يتربط بارتفاع اسعار المادة الخام للزيوت، عالميا والتي تدخل في تصنيع الاعلاف.

في محافظة البصرة، ارتفعت اسعار الدجاج من 2000دينار للكيلو إلى 4 الاف ونص دينار لكيلو الدجاج الواحد، ويشير اصحاب الدواجن الى عدة اسباب لارتفاع الاسعار، من بينها ارتفاع الدولار وارتفاع اسعار الاعلاف فضلا عن بيض المفاقس كونه مستورد، فيما يشير اخرون الى ان اصحاب الحقول بدأوا يرفعون الاسعار لاقتراب شهر رمضان، بالاضافة الى عدم وجود دجاج في المحافظات حاليا وجميعه ياتي من كردستان.

وفي كردستان، يبدو ان الامر ليس بعيدًا عن موجة الارتفاع باسعار الدواجن ايضا، حيث شكا باعة الدجاج الحي في محافظة السليمانية، اليوم الاحد، من ارتفاع أسعار الدجاج إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، ما تسبب في ركود تجارتهم.

وقال ريكرد علي، صاحب محل بيع الدجاج الحي، في تصريحات صحفية، إن “سعر كيلو الدجاج ارتفع من 1250 دينار إلى 4000 دينار مما ادى الى توقف حركة البيع، ولا نعرف السبب الحقيقي وراء هذا الارتفاع المفاجئ”.

واضاف “هناك من يقول ان تصدير الدجاج الى جنوب العراق تسبب بارتفاع الاسعار، واخر يعتقد أن السبب هو رفع سعر الدولار، فيما يرى آخرون أن حلول عيد نوروز والمناسبات الاخرى وقرب حلول شهر رمضان ساهمت بارتفاع السعر، لكن الحقيقة ما زالت غائبة”.

من جانبه، اكد مدير زراعة السليمانية شالاو جمال، ان “سبب ارتفاع أسعار لحم الدجاج له اسباب عدة منها موسم الربيع الذي يزداد الطلب فيه على الدجاج، وكذلك الكلفة الانتاجية لتربية الدجاج ازدادت حيث ارتفع سعر العلف في البورصة العالمية للطن الواحد بزيادة من 150 – 180 دولارا، وزيادة سعر الفرخة الواحدة من 30 سنتا إلى 90 سنتا في أسواق البيع”.

وأضاف “سيكون هناك اجتماع عاجل لوزارة الزراعة بعد طلب منا لحل الموضوع ووضع برنامج للحد من ارتفاع الأسعار”.

يشار الى ان السليمانية فيها 800 مزرعة دواجن وهي تغطي حاجة المدينة اضافة الى تصديرها الى المحافظات الاخرى.

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