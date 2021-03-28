2021/03/28 | 16:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأحد، إن الهيئة تبحث إعطاء السفن المتضررة من عرقلة حركة الملاحة في القناة بعض التخفيضات.وأوضح أن القناة تخسر ما بين 13 و14 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالارقام..



هيئة قناة السويس تكشف حجم الخسارة اليومية للقناة المركز الخبري الوطني.

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