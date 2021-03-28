العراق يسجل 5271 اصابة جديدة بكورونا

2021/03/28 | 16:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الاحد، عن تسجيل 5271 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 5271 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية، لافتة الى انه تم تسجيل 4820 حالة تعافي.

واضافت الوزارة: ان الوفيات بلغت 35 حالة، وكما وردت في الجدول الاتي:

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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