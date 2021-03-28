كركوك.. بدء تطعيم كبار السن بلقاح كورونا

2021/03/28 | 16:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت اليوم الأحد في محافظة كركوك حملة لتطعيم المواطنين بلقاح استرازينيكا الخاص بكورونا، فيما اشار مسؤولو القطاع الصحي في المحافظة الى ان الحملة بدأت بالمواطنين المسنين.

وفي هذا الصدد قال الدكتور صباح نامق مسؤول شعبة الصحة العامة في كركوك لـ PUKmedia، ان دائرة صحة كركوك خصصت 33 مركزا صحيا في عموم المحافظة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

وأضاف: ان وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية وفرت لمحافظة كركوك خلال الشهر الحالي وخلال مرحتلين 15 الفا و690 جرعة من لقاحي سينوفارم واسترازينيكا، مشيرا ان حملة التطعيم بلقاحات كورونا ستستمر باشراف دائرة صحة كركوك.

وشهدت محافظة كركوك يوم الجمعة المنصرم وصول الدفعة الثانية من لقاحات كورونا والبالغة 13 الفا و600 جرعة من لقاح استرازينيكا، الى المحافظة قادمة من العاصمة الاتحادية بغداد.

PUKmedia خاص

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