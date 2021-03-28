برهم صالح يشدد على نزاهة الانتخابات

2021/03/28 | 16:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، على ضرورة نزاهة الانتخابات.

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