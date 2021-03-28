العراق.. إنقاذ ثلاث فتيات من الابتزاز الالكتروني

2021/03/28 | 16:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقذت مفارز الشرطة المجتمعية،اليوم الاحد، ثلاث فتيات من الابتزاز الالكتروني.

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