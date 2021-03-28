الصحة العراقية تسجل 5271 إصابة جديدة بكورونا وتكشف عدد المتطعمين باللقاح

2021/03/28 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الأحد ، تسجيل إجراء 37273 فحصاً جديداً لمشتبه بهم بإصابتهم بفيروس كورونا أثبت تسجيل 5271 إصابة جديدة.

وجاءت بغداد في الصدارة كعادتها بـ 1558 إصابة جديدة في الكرخ والرصافة ومدينة الطب ، تلتها البصرة بـ 738 ، ثم السليمانية بـ 381 إصابة جديدة.

وسجلت الوزارة اليوم 35 وفاة جديدة بسبب الفيروس ، فيما أعلنت 3404 شخصاً لقثاح كورونا ليبلغ عدد المتطعمين الكلي 19635 .

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