6 محافظات عراقية تُعطل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين

2021/03/28 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت 6 محافظات عراقية ، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين بمناسبة حلول ذكرى الخامس عشر من شعبان ذكرى ولادة الإمام المهدي عليه السلام.

وأعلن محافظ واسط ، محمد جميل المياحي ، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة الإثنين بمناسبة حلول ذكرى الخامس عشر من شعبان.

بعدها ، أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، تعطيل الدوام الرسمي الاثنين بمناسبة حلول ذكرى لخامس عشر من شعبان.

وفي وقت لاحق ، أعلنت محافظة ميسان تعطيل الدوام الرسمي باستثناء الدوائر الخدمية الاثنين.

بعدها، أعلنت محافظات النجف والديوانية وديالى تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين لذات السبب وباستثناء دوائر التربية.

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