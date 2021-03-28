المالية النيابية تعقد اجتماعاً لوضع آخر اللمسات بشأن فقرات الموازنة

2021/03/28 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر نيابي، اليوم الأحد (28 آذار 2021)، بعقد اللجنة المالية النيابية اجتماعاً داخل مجلس النواب لوضع آخر اللمسات التي تخص فقرات موازنة العام الحالي 2021.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية عقدت اجتماعاً لوضع اللمسات الأخيرة بشأن الفقرات التي أجري عليها تعديل في قانون الموازنة".

وفي وقت سابق من اليوم، قررت رئاسة مجلس النواب، الأحد (28 آذار 2021)، تأجيل جلسة التصويت على الموازنة إلى السابعة من مساء اليوم.وذكر مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، ان "نقاشات الكتل والقوى السياسية تستمر مع الحكومة ووزاراتها المعنية حول مشروع قانون الموازنة".

وأضافت: "وعليه قررت رئاسة مجلس النواب ان تكون جلسة التصويت على القانون في الساعة السابعة من مساء اليوم الاحد".وكان من المقرر ان تعقد جلسة البرلمان اليوم في تمام الساعة الثالثة.

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