أزمة الجائحة.. الصحة العراقية تدرج جدول اللقاحات في الموقف الوبائي

2021/03/28 | 16:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 832 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 5200 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 28 آذار/شباط، وتضمن تسجيل أكثر من 5200 إصابة، و35 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 4400 حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 89.6%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 71 ألف شخص، 472 منهم تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 14 ألفًا و212 شخصًا.

وأدرجت وزارة الصحة، جدولاً يضم حصيلة حملات التطعيم اليومية بلقاحات فيروس "كورونا" ضمن الموقف الوبائي.

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