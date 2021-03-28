قوات سوريا الديمقراطية تعتقل نحو 30 رجلا وامرأة في مخيم الهول

2021/03/28 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت قوات سوريا الديموقراطية حملة أمنية في مخيم الهول شمال شرق سوريا ضد عناصر تنظيم داعش.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن إن قوات سوريا الديمقراطية نفذت حملة اعتقالات شملت نحو ثلاثين رجلا وامرأة منذ بدء العملية فجر اليوم الاحد.

وعلى صعيد متصل أكد مسؤولان تابعان لقوات سوريا الديموقراطية بدء عملية أمنية ضد عناصر التنظيم داخل المخيم بالتعاون مع قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

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