اجتماع الرئاسات الثلاث مع الوفد الكردي حول ملف الموازنة

2021/03/28 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت الرئاسات الثلاث، اجتماعاً مع الوفد الكردي بحضور رؤساء الكتل السياسية بشأن الموازنة.

وذكرت مصادر مطلعة، ان رؤساء الجمهورية برهم صالح، ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، عقدوا اجتماعاً مع الوفد الكردي واللجنة المالية بحضور رؤساء الكتل السياسية خارج مبنى مجلس النواب، وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى حلحلة المشاكل العالقة حول الموازنة.

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