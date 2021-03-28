2021/03/28 | 16:25 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شكا مواطنون في كربلاء اليوم الاحد، من
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار الدجاج الحي في كربلاء الى 5000 دينار للكيلو الواحد ومواطنون يطالبون بتوضيح) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ارتفاع أسعار الدجاج الحي الى 5000 الاف
دينار للكيلو الواحد
وقال مواطنون لوكالة نون الخبرية إن
"سعر كيلو الدجاج ارتفع من 3250 دينار إلى
5000 دينار ، ولا نعرف ال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار الدجاج الحي في كربلاء الى 5000 دينار للكيلو الواحد ومواطنون يطالبون بتوضيح) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار الدجاج الحي في كربلاء الى 5000 دينار للكيلو الواحد ومواطنون يطالبون بتوضيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).