ارتفاع اسعار الدجاج الحي في كربلاء الى 5000 دينار للكيلو الواحد ومواطنون يطالبون بتوضيح

2021/03/28 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكا مواطنون في كربلاء اليوم الاحد، من

ارتفاع أسعار الدجاج الحي الى 5000 الاف

دينار للكيلو الواحد

وقال مواطنون لوكالة نون الخبرية إن

"سعر كيلو الدجاج ارتفع من 3250 دينار إلى

5000 دينار ، ولا نعرف ال

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