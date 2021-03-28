موقف وبائي جديد للعراق والصحة تدخل “حقلًا جديدًا”.. الاصابات تدخل بسباق مع عنصر جديد بالاضافة الى الشفاءات

2021/03/28 | 16:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لتسجل تراجعا نسبيًا بعدد الاصابات المستمرة في نطاق الـ5 الاف اصابة، فيما بدأ سباق من نوع جديد، بين الاصابات من جهة، وعدد حالات الشفاء والاشخاص الملقحين من جهة اخرى.

وبينما سجل العراق 5271 اصابة جديدة، مقابل 4820 حالة شفاء، تم تسجيل ارتفاع بعدد الوفيات بواقع 35 حالة وفاة في عموم العراق.

بالمقابل بلغ عدد المتلقين للقاح كورونا في عموم العراق 19635 شخص حتى الان.

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