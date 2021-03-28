الرئيس صالح يشدد على ضرورة تأمين اجراء انتخابات نزيهة وبعيدة عن الشكوك

2021/03/28 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة تأمين إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في مختلف مراحل إجرائها وبما يبعد الشكوك والهواجس عنها.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وفريق المساعدة الانتخابية في العراق ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، في لقاء تم فيه استعراض الجداول الزمنية والعملياتية الخاصة بالانتخابات، والتأكيد على ضرورة إجرائها في موعدها المقرر، والالتزامات والمتطلبات الخاصة بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وتكثيف الجهود لاستكمال التسجيل البايومتري للناخبين من أجل ضمان المشاركة الواسعة.

وشهد اللقاء بحث تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم العملية الانتخابية وضرورة المراقبة الأممية للانتخابات بما يساهم في نجاحها، ويضمن السيادة واحترام القرار المستقل للعراقيين.

وأكد الرئيس صالح خلال اللقاء، على أهمية الانتخابات المقبلة، كونها انتخابات مفصلية واستحقاقاً وطنياً، مشيراً إلى الحاجة الماسة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة والاطمئنان على سلامة الإجراءات المطبّقة لإجراء الانتخابات والاعتماد على البطاقة البايومترية، ومنح الفرصة للناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط، ومنح فرص متساوية للمرشحين في المشاركة والترشح.

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