2021/03/28 | 16:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تسلمت وزارة الخارجیة الكویتیة، الیوم الأحد، من وزارة الخارجیة العراقیة الدفعة الثالثة من الممتلكات والأرشیف الكویتي الذي تم الاستیلاء عليه إبان فترة الغز الصدامي لدولة الكویت عام 1990.وحضر مراسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يسلم الكويت الدفعة الثالثة من ارشيفها وممتلكاتها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسلم الكويت الدفعة الثالثة من ارشيفها وممتلكاتها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسلم الكويت الدفعة الثالثة من ارشيفها وممتلكاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).