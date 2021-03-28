2021/03/28 | 16:38 - المصدر: عين العراق

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الأحد 28 مارس 2021 | 04:35 مساءً

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عمليات بغداد تعتقل عددا من المتهمين في مناطق متفرقة في بغداد

نفذت قيادة عمليات بغداد‬ عملية استباقية في مناطق مختلفة من العاصمة، اسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين بالارهاب والتزوير و التجارة بالمواد المخدرة .



وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول : "ان قيادة عمليات بغداد‬ نفذت عملية استباقية في مناطق مختلفة من العاصمة، أسفرت عن إعتقال متهمين اثنين بالإرهاب ومتهمين اخرين ضبطت بحوزتهم مادة الكرستال المخدرة ومتهمة بالتزوير ومتهمين اثنين ضبط بحوزتهما(2509) كارتون من الادوية منتهية الصلاحية،كما تم ضبط عدد من الأسلحة غير المرخصة"

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