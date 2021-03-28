احدث معلومات بشأن مباحثات مشروع قانون الموازنة

2021/03/28 | 16:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت ديلان غفور النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم الاحد، توصل الكتل السياسية الى اتفاق بشأن الموازنة المالية لعام 2021.

وكان مجلس النواب قد ارجأ اليوم، جلسته الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية الى الساعة السابعة مساءا.

واوضحت النائبة ديلان غفور لـPUKmedia: ان رئاسة مجلس النواب تجتمع اليوم في تمام الساعة السادسة مساءا قبل انعقاد الجلسة الخاصة بالموازنة، موضحة، ان اجتماع اللجنة المالية مازال مستمرا بشأن نقاط الخلاف في مشروع القانون.

واضافت: ان هناك اقتراب اكثر للكتل السياسية للاتفاق حول الموازنة، مرجحة تمرير مشروع القانون الليلة.

PUKmedia خاص

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