2021/03/28 | 16:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، اجتماعاً لحسم فقرات قانون الموازنة، قبيل جلسة تمريرها مساء اليوم.

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية، اليوم الاحد، للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إن "اللجنة المالية في مجلس النواب، عقدت اجتماعاً لوضع اللمسات الأخيرة بشأن الفقرات التي أجري عليها تعديل في قانون الموازنة".

وكان النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية قد أوضح خلال تصريح سابق لـ PUKmedia: ان رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة الموازنة والاطلاع على رأي الكتل حول المواد الموجودة في مشروع القانون، مشيرا الى ان الخلافات التي كانت موجودة حول مواد الموازنة تتجه نحو الحل بما في ذلك حصة اقليم كوردستان من مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تعقد اجتماعا مهماً) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تعقد اجتماعا مهماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).