الصحة تعلن المنافذ المخصصة للتطعيم بلقاح كورونا في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد

2021/03/28 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه هام جدا

في ما يلي المنافذ التلقيحية للقاح كوفيد 19( شركة استرازنيكا )ضمن دائرة صحة بغداد/الرصافة.حيث سيكون اللقاح متاحا لكل المواطنين من عمر ١٨ سنة فما فوق و من يوم السبت القادم المصادف ٢٧ آذارو بهذه المناسبة نهيب بكافة المواطنين المشمولين اخذ اللقاح من اجل حمايتهم وكسر سلسلة انتشار الوباء.

المنافذ التلقيحية في مراكز الرعاية الصحية الاولية ( الرصافة)١- قطاع النهروان (مركز صحي النهروان النموذجي ومركز صحي بسماية ومركز صحي الشيخ هاتف )

٢- قطاع الشعب ( مركز صحي سليمان الفيضي و مركز صحي حي سومر ومركز صحي الجزائر )

٣- قطاع الاعظمية (مركز صحي الكريعات الثاني ومركز صحي الاعظمية الثاني ومركز صحي الصليخ الثاني )

٤- قطاع الرصافة (مركز صحي الزوية ومركز صحي باب المعظم ومركز صحي فخر الدين ومركز صحي بابل ومركز صحي المستنصرية ومركز صحي الادريسي)

٥- قطاع الاستقلال (مركز صحي باب الشام الاول ومركز صحي الحسينية الاول ومركز صحي الراشدية)

٦- قطاع المدائن (مركز صحي الرياض ومركز صحي المدائن الاول ومركز صحي المدائن الثالث )

٧- قطاع الصدر (مركز صحي حسين المالكي و مركز صحي علاء الشويلي و مركز صحي الثاني و مركز صحي السابع و مركز صحي الاول و مركز صحي احمد المالكي )

٨- قطاع البلديات الاول ( مركز صحي البلديات و مركز صحي المعلمين و مركز صحي الصدر الثالث )

٩- قطاع بغداد الجديده (مركز صحي الضباط و مركز صحي السندباد )

١٠- قطاع البلديات الثاني (مركز صحي كفاءات العبيدي و مركز صحي الباوية ومركز صحي محمد الجواد (ع) ) مع تمنياتنا للجميع بالصحة والسلامة والعافية.

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اولا: المنافذ التلقيحية في مراكز الرعاية الصحية الاولية (46 منفذ تلقيحي)

١- قطاع الكرخ:مركز صحي شهداء العطيفية ￼￼ مركز صحي المنصور مركز صحي اليرموك مركز صحي السلام مركز صحي القادسية￼

٢- قطاع العدل:مركز صحي الخضراء￼￼ مركز صحي العدل مركز صحي الجامعة مركز صحي العامرية مركز صحي الشهيد سيف زكي

٣-قطاع ابي غريب:￼مركز صحي عبد العزيز البدري￼￼ مركز صحي ابي غريب الرئيسي مركز صحي الزيدان مركز صحي النصر والسلام

٤-قطاع المحمودية:￼مركز صحي المحمودية الاول￼￼ مركز صحي اللطيفية مركز صحي الرشيد الثاني مركز صحي اليوسفية مركز صحي المظهرية

٥-قطاع الدورة:￼مركز صحي الجمعية￼￼ مركز صحي الدورة لصحة الاسرة مركز صحي التحدي مركز صحي هور رجب

٦-قطاع الكاظمية:￼مركز صحي الزهراء￼￼ مركز صحي الشهيد بشير الجزائري مركز صحي الدولعي مركز صحي العراق الجديد مركز صحي الحرية الاول

٧-قطاع الاعلام:￼مركز صحي السيدية￼￼ مركز صحي الشباب لصحة الاسرة مركز صحي البياع مركز صحي المواصلات مركز صحي الرسالة

٨-قطاع الطارمية:￼مركز صحي الطابي￼￼ مركز صحي المشاهدة مركز صحي الطارمية مركز صحي العبايجي

٩-قطاع العامل:￼مركز صحي الشهداء￼￼ مركز صحي السلام السكني مركز صحي الجمعيات مركز صحي الجهاد مركز صحي الحوراء

١٠-قطاع التاجي:￼￼￼مركز صحي سبع البور الرئيسي￼￼ مركز صحي التاجي الثاني مركز صحي التاجي الاول مركز صحي شاطيء التاجي￼ثانيا:المنافذ التلقيحية في المستشفيات￼١-مدينة الامامين الكاظميين عليهما السلام الطبية ٢-مستشفى اليرموك التعليمي ٣-مستشفى الكرخ العام￼￼￼￼￼￼￼مع دعائنا للجميع بالصحة و السلامة.

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