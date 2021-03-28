اجتماع رفيع بين قادة الجيش والحشد الشعبي في الأنبار

2021/03/28 | 16:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الاجتماع في مقر للحشد الشعبي شرقي الأنبار

الترا عراق - فريق التحرير

شهد مقر الحشد الشعبي في الأنبار، الأحد، اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى ترأسه رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عبد الأمير يار الله.

وذكر بيان صدر عن هيئة الحشد الشعبي، 28 آذار/مارس، أنّ"يار الله زار، اليوم، مقر عمليات شرق الأنبار للحشد".

وأضاف البيان، أنّ "قائد القوة البرية وقائد عمليات الأنبار وقائد الفرقة العاشرة بالجيش العراقي رافقوا يار الله".

وأشار البيان، إلى أنّ "الوفد أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به قاطع عمليات شرق الأنبار للحشد الشعبي في تحقيق الأمن والاستقرار في المناطق الواقعة ضمن قاطع المسؤولية".

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